Украинские беженцы держат в страхе польский город Lublin112: беженцы с Украины держат в страхе жителей польского города Красныстав

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские беженцы «захватили» польский город Красныстав и держат в страхе его жителей, сообщает местный портал Lublin112. По его данным, речь идет о группе из нескольких десятков украинцев с цыганскими корнями.

Издание подчеркивает, что из-за них прежде мирный город с 20-тысячным населением в Люблинском воеводстве «стал местом мошенничества, воровства и беспокойства за безопасность своих семей и друзей».

Жители Красныстава также отмечают, как беженцы ведут себя в магазинах. Они ходят между полками, открывают упаковки различных продуктов, «угощаются» содержимым, а затем кладут обратно, — отмечается в публикации.

В местных соцсетях горожане рассказывают о многочисленных нарушениях или агрессивном поведении беженцев. В ситуацию уже вмешались власти города. Так, мэр Красныстава Роберт Костюк пообещал следить за тем, чтобы каждый из жителей чувствовал себя в безопасности. Кроме того, полиция решила усилить патрулирование мест проживания беженцев.

Ранее сообщалось, что работники социальных служб польского города Люблин шокированы поведением украинских беженцев. Им все чаще приходится заниматься семьями беженцев из-за случаев злоупотребления алкоголем и насилия. Отмечается, что в украинском сообществе «немного больше толерантности» к алкоголю, в том числе и у женщин.