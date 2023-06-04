Украинские беженцы «захватили» польский город Красныстав и держат в страхе его жителей, сообщает местный портал Lublin112. По его данным, речь идет о группе из нескольких десятков украинцев с цыганскими корнями.
Издание подчеркивает, что из-за них прежде мирный город с 20-тысячным населением в Люблинском воеводстве «стал местом мошенничества, воровства и беспокойства за безопасность своих семей и друзей».
Жители Красныстава также отмечают, как беженцы ведут себя в магазинах. Они ходят между полками, открывают упаковки различных продуктов, «угощаются» содержимым, а затем кладут обратно, — отмечается в публикации.
В местных соцсетях горожане рассказывают о многочисленных нарушениях или агрессивном поведении беженцев. В ситуацию уже вмешались власти города. Так, мэр Красныстава Роберт Костюк пообещал следить за тем, чтобы каждый из жителей чувствовал себя в безопасности. Кроме того, полиция решила усилить патрулирование мест проживания беженцев.
Ранее сообщалось, что работники социальных служб польского города Люблин шокированы поведением украинских беженцев. Им все чаще приходится заниматься семьями беженцев из-за случаев злоупотребления алкоголем и насилия. Отмечается, что в украинском сообществе «немного больше толерантности» к алкоголю, в том числе и у женщин.