Украинская прокуратура предъявила обвинение задержанным под Минском бойцам

https://static.news.ru/photo/b2275cf2-d33f-11ea-b380-fa163e074e61_660.jpg генГеральная прокуратура Украины Фото: Artemka/wikipedia

Офис генерального прокурора Украины предъявил обвинение 28 бойцам российской ЧВК «Вагнер», задержанным в Белоруссии. У девяти из них есть как российское, так и украинское гражданство.

Их подозревают в участии в террористической организации, говорится на сайте генпрокуратуры.

Таким образом, украинская сторона выразила намерение требовать выдачи этих людей на Украину для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооружённом конфликте на Донбассе, — отметили в ведомстве.

Там добавили, что в настоящие время готовятся документы об экстрадиции граждан. Однако решение о выдаче будут принимать силовые структуры Белоруссии.

Ранее о задержании 33 боевиков иностранной ЧВК написали белорусские СМИ. Затем появилась информация о том, что они в ночь на 25 июля 2020 года заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

В правоохранительных органах Белоруссии заявили, что задержанные являются гражданами РФ из ЧВК Вагнера. В республику они якобы прибыли для дестабилизации обстановки в период президентских выборов.

У девяти боевиков помимо российского есть и украинские паспорта. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не признаёт их украинское гражданство.

Между тем, как писал NEWS.ru в Следственном комитете Белоруссии сообщили, что бойцы российской ЧВК Вагнера были задержаны в рамках расследования дела блогера Сергея Тихановского, жена которого Светлана участвует в выборах президента страны. В отношении Тихановского и оппозиционного политика Николая Статкевича возбудили дело о приготовлениях к массовым беспорядкам. Сотрудники российской военной компании были задержаны именно в рамках расследования этого дела.