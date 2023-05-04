Украинская делегация устроила провокацию на саммите ПАЧЭС в Анкаре Украинская делегация попыталась сорвать выступление представителей России на саммите ПАЧЭС

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Представители России на саммите ПАЧЭС

Украинская делегация попыталась сорвать выступление представителей России на саммите ПАЧЭС (Организация черноморского экономического сотрудничества) в Анкаре, сообщила ТАСС глава делегации РФ Ольга Тимофеева. Она отметила, что украинцы стали мешать выступлению российской делегации, выкрикивали оскорбления и развесили флаги своей страны.

Украинская делегация осуществила попытку саботажа, пытаясь прервать выступление. Развешивая флаги, выкрикивая оскорбительные вызовы, — сказала она.

Ранее стало известно, что делегации Турции, России и Украины встретятся в Стамбуле 5 мая По словам источников, представители стран обсудят транспортировку российского аммиака через порты Украины.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявил, что Москва отвергает попытки Киева выдвигать политические условия для запуска аммиакопровода Тольятти — Одесса. По его словам, российская сторона через разных посредников, включая сотрудников ООН, получала различные политические требования от украинской стороны и отвергала их, как отвергает и сейчас.

Осенью прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев согласится на экспорт российского аммиака через Украину только в том случае, если Москва вернет украинских военнопленных. При этом украинский лидер заявил, что он в принципе против таких поставок.