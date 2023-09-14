«Украинская армия уже все»: политолог о контрнаступлении ВСУ Политолог Гуреев предсказал переход ВСУ в оборонительную позицию

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

ВСУ полностью перейдут в оборонительную позицию, так как у Украины не осталось мобилизационного потенциала, считает политолог Данила Гуреев. Комментируя ситуацию «360», он заявил, что «украинская армия уже все». По его словам, нет смысла ожидать дальнейших серьезных наступательных действий.

Мы можем смело говорить, что украинская армия уже все. Никаких серьезных дальнейших контрнаступлений от нее мы с вами не увидим, и это признают уже и западные помощники Украины. Сегодня мы можем прогнозировать полный переход Украины в оборонительную статью, — пояснил политолог.

Эксперт отметил, что Украина может попытаться постепенно завершить конфликт. Он уверен, что американские кураторы требуют от ВСУ демонстрации боеспособности: для этого Запад создал серьезные условия, поставив большое количество вооружения и обучив солдат. Но, по мнению Гуреева, российская армия проявила более глубокую подготовку к боевым действиям.

На фоне отсутствия мобилизационного потенциала и технического обеспечения у украинской армии нет возможности создать хотя бы медийную картинку, необходимую для продолжения финансирования Западом, подчеркнул эксперт. Политолог отметил, что при этом российская армия укрепляется на основных позициях.

Перспективы дальнейшего наступления Украины все равно сохраняются, но в краткосрочной перспективе. После октября и ноября Украина перейдет в глухую оборону, — заключил Гуреев.

Экс-морпех Вооруженных сил США Брайан Берлетик ранее заявил, что Украина лишится территорий перед мирными переговорами с РФ. По его словам, украинцы становятся более слабыми, при этом еще некоторые области могут войти в состав России.