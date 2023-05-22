Активистка облилась «кровью» и попыталась сорвать Каннский фестиваль Активистка с Украины облилась бутафорской кровью и попыталась сорвать Каннский фестиваль

Фото: Manuele Mangiarotti/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинская активистка попыталась сорвать Каннский фестиваль, передает Daily Mail. Девушка вышла на красную дорожку в сине-желтом платье, а затем облила себя бутафорской кровью. Как сообщает Daily Mail, девушку вывели, не дожидаясь завершения перформанса. Личность активистки неизвестна.

Каннский кинофестиваль открылся 16 мая. На открытии фестиваля известная французская актриса Катрин Денев прочла стихотворение Леси Украинки «Надежда», написанное в Луцке в 1880 году. В марте 2023 года актриса также читала это стихотворение на французском языке в эфире телеканала TV5 Monde. Происходило это в студии, где на экране за спиной актрисы был размещен украинский флаг, а на другом экране в тот же момент показывали портрет украинской поэтессы.

21 мая активисты экологического движения «Последнее поколение» вылили черную краску в фонтане Треви в центре Рима. Краска, которую использовали в акции, была сделана на основе древесного угля. Так активисты призывали к отказу от использования ископаемого топлива, которое ведет к повышению температуры на планете.