07 августа 2025 в 12:25

Украинец открыл стрельбу в McDonald's

В Черкассах украинец открыл стрельбу в McDonald's и забаррикадировался в туалете

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель украинского города Черкассы открыл стрельбу в заведении общественного питания, информирует «Страна.ua». По данным местной полиции, речь идет о ресторане McDonald's. После стрельбы мужчина забаррикадировался в туалете.

На месте происшествия находятся машины скорой помощи и полиции. Территория вокруг заведения оцеплена, там работают сотрудники профильных ведомств и служб. Причина, по которой мужчина начал стрелять, не раскрывается.

Правоохранительные органы проводят операцию по задержанию стрелка. Сведений о жертвах или пострадавших пока не представлено. Личность подозреваемого не установлена.

Ранее житель Черкасс угрожал сотрудникам территориального центра комплектования (аналог военкомата) боевой гранатой, когда его пытались мобилизовать. По данным источника, инцидент произошел под мостом на проспекте Химиков.

Жители Николаева набросились с битами и пистолетами на сотрудников ТЦК, после чего против них открыли огонь из травматического пистолета. Граждане взбунтовались и повредили транспорт, а также избили представителей военкомата.

