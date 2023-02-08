Британия предложит Украине новое вооружение Sky News: Британия предложит Украине вооружение дальнего действия

Фото: US Army

Великобритания планирует предложить Украине вооружение более дальнего радиуса действия, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление офиса британского премьера Риши Сунака. В Лондоне полагают, что новое оружие поможет Киеву защитить объекты критической инфраструктуры.

Сунак также предложит предоставить Украине вооружение более дальнего радиуса действия, чтобы нарушить способность России постоянно наносить удары по критической национальной инфраструктуре Украины, — говорится в сообщении.

Ранее глава британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд заявил, что Великобритания, будучи вовлеченной в конфликт на Украине стороной, должна столкнуться с Россией лицом к лицу. При этом он подчеркнул, что сухопутные войска королевства находятся в плачевном состоянии. Эллвуд призвал отменить решение о сокращении числа военнослужащих и увеличить расходы на оборону.

До этого журналисты The New York Times писали, что заметная часть обещанного Киеву оружия требует специальной подготовки. Как подчеркивает издание, обычно такие процессы растягиваются на несколько месяцев. Бывший генсек НАТО Генрих Браусс подчеркнул, что в настоящий момент идет настоящая «гонка со временем».