Украинцам запретят ездить в Белоруссию по внутренним паспортам с 1 сентября

https://static.news.ru/photo/7e8093e6-9514-11ea-9bd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Правительство Украины хочет отменить безвизовый режим с Белоруссией. Проект постановления будет рассмотрен на заседании правительства. Его представит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Планируется также запретить украинцам использовать внутренний паспорт для поездок в Белоруссию с 1 сентября 2020 года. Однако при въезде из Белоруссии на Украину пограничники будут пропускать людей по внутренним паспортам.

В настоящее время жители Украины могут въезжать в Белоруссию, выезжать из неё, а также следовать транзитом через территорию этой страны по внутреннему паспорту, передаёт «ДС».

NEWS.ru писал, что Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима. Визовый сбор на взаимной основе будет снижен до €35, а также будет упрощён порядок получения проездных документов.