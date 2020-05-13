Украинцам запретят ездить в Белоруссию по внутренним паспортам с 1 сентября

Правительство Украины хочет отменить безвизовый режим с Белоруссией. Проект постановления будет рассмотрен на заседании правительства. Его представит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Планируется также запретить украинцам использовать внутренний паспорт для поездок в Белоруссию с 1 сентября 2020 года. Однако при въезде из Белоруссии на Украину пограничники будут пропускать людей по внутренним паспортам.
В настоящее время жители Украины могут въезжать в Белоруссию, выезжать из неё, а также следовать транзитом через территорию этой страны по внутреннему паспорту,
NEWS.ru писал, что Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима. Визовый сбор на взаимной основе будет снижен до €35, а также будет упрощён порядок получения проездных документов.
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