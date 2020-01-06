Владимир Макей и Давор Божинович Владимир Макей и Давор Божинович Фото: mfa.gov.by

Министерство иностранных дел Белоруссии сообщило о подписании соглашения с Европейским союзом, которое упростит визовый режим.

В эти минуты в Брюсселе Белоруссия и Европейский союз подписывают соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии, — сообщается в официальном Twitter МИДа республики.

Уточняется, что визовый сбор на взаимной основе будет снижен до 35 евро. Также будет упрощён порядок получения проездных документов.

Как ранее писал NEWS.ru, совет министров и Национальный банк Белоруссии совместным постановлением приняли стратегию повышения доверия к национальной валюте.

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