Министерство иностранных дел Белоруссии сообщило о подписании соглашения с Европейским союзом, которое упростит визовый режим.
В эти минуты в Брюсселе Белоруссия и Европейский союз подписывают соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии, — сообщается в официальном Twitter МИДа республики.
В эти минуты в Брюсселе Беларусь и Европейский союз подписывают соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии Прямая трансляция доступна на нашей странице в Instagram:— МИД Беларуси (@BelarusMID)
https://t.co/nS1n0XZRTf pic.twitter.com/Nte2ljEmsf 8 января 2020 г.
Уточняется, что визовый сбор на взаимной основе будет снижен до 35 евро. Также будет упрощён порядок получения проездных документов.
Как ранее писал NEWS.ru, совет министров и Национальный банк Белоруссии совместным постановлением приняли стратегию повышения доверия к национальной валюте.
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