https://static.news.ru/photo/39c6ed96-3226-11ea-a290-fa163e074e61_660.jpg Владимир Макей и Давор Божинович Фото: mfa.gov.by

Министерство иностранных дел Белоруссии сообщило о подписании соглашения с Европейским союзом, которое упростит визовый режим.

В эти минуты в Брюсселе Белоруссия и Европейский союз подписывают соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии, — сообщается в официальном Twitter МИДа республики.

В эти минуты в Брюсселе Беларусь и Европейский союз подписывают соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии Прямая трансляция доступна на нашей странице в Instagram: https://t.co/nS1n0XZRTf pic.twitter.com/Nte2ljEmsf — МИД Беларуси (@BelarusMID) 8 января 2020 г.

Уточняется, что визовый сбор на взаимной основе будет снижен до 35 евро. Также будет упрощён порядок получения проездных документов.

Как ранее писал NEWS.ru, совет министров и Национальный банк Белоруссии совместным постановлением приняли стратегию повышения доверия к национальной валюте.