Украина возобновила продажу билетов на поезда внутреннего следования

https://static.news.ru/photo/4fa37826-9f92-11ea-a4f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Omar Marques / Sopa Images/Global Look Press

Компания «Украинская железная дорога» возобновила продажу билетов на поезда внутреннего следования. В частности, билеты появились на поезда из Киева в Харьков, Одессу, Константиновку и Кривой Рог.

Укржелдорога начинает постепенное восстановление движения пассажирских поездов. В частности, компания открыла продажу билетов на пять скоростных поездов «Интерсити плюс», которые отправятся в рейсы с 1 июня, — говорится в сообщении компании.

На данный момент билеты на поезда можно приобрести только в онлайн-режиме. Продажа открыта только на 50%. Отмечается, что проезд будет осуществляться со строгим соблюдением санитарных норм.

Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. Измерение температуры тела будет осуществляться во время проверки билетов, — добавили в компании «Украинская железная дорога».

NEWS.ru информировал ранее, что в марте 2020 года Россия приостановила железнодорожное сообщение с Молдавией и Украиной из-за пандемии коронавируса.