Украина составила список пророссийских представителей Запада На Украине составили список представителей Запада, продвигающих «российские нарративы»

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Монумент Независимости, Киев

Так называемый Центр по борьбе с фейками при Совете национальной безопасности и обороны Украины обнародовал список представителей Запада, которые продвигают «российские нарративы», пишут местные Telegram-каналы. В него вошли политики, эксперты, журналисты.

В списке довольно много известных личностей. Одна из них — американский сенатор Рэнд Пол, который требовал не принимать Украину в НАТО, а также экономист Джеффри Сакс, обвинявший США в кризисе на Украине.

Также туда вошел немецкий колумнист Welt Кристоф Шильц, который ранее выразил уверенность, что Россия без особого труда освободит весь Донбасс. В список попал и американский историк, автор учебников по стратегии Эдвард Люттвак. Он объяснял, что Украине будет крайне трудно одержать победу даже в одном бою против России.

Ранее стало известно, что на Украине создадут «белый» список российских исполнителей, чья музыка останется в украинском эфире. Об этом заявил заместитель министра культуры и информационной политики Украины Тарас Шевченко. По его словам, в него войдут те исполнители, кто поддержал Украину и выступил против российской спецоперации.