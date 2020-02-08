https://static.news.ru/photo/24c0b980-4b0e-11ea-aa42-fa163e074e61_660.jpg Здание Совета Европы Фото: councilofeurope/facebook.com

Принятая Советом Европы (СЕ) процедура реагирования на нарушение устава членами организации разочаровала Украину. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел страны.

По мнению Киева, принятый СЕ алгоритм не даёт возможности наказывать государства, входящие в СЕ, за серьёзные нарушения, пишет «Экономика сегодня».

В МИД Украины очень сожалеют о том, что в СЕ не услышали аргументы Киева. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве считают, что принятая процедура вредна для будущего общеевропейской правозащитной организации.

В Киеве в очередной раз посетовали, что Россия так и не понесла наказания за «оккупацию».

РФ вернулась в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) осенью 2019 года. Украина выступала против этого вместе с Эстонией, Грузией, Литвой, Латвией, Польшей, Швецией и Великобританией. До этого момента Россию не приглашали на заседания в ПАСЕ из-за ограничений полномочий в связи с воссоединением России с Крымом в 2014 году.

Как писал NEWS.ru, ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что ПАСЕ впала в «состояние клинической смерти». Так он прокомментировал решение европейских политиков вернуть Россию в эту организацию.