https://static.news.ru/photo/30515d80-44b1-11ea-af20-fa163e074e61_660.jpg Павел Климкин Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) впала в «состояние клинической смерти». Так он прокомментировал решение европейских политиков вернуть Россию в эту организацию.

В качестве иллюстрации своих слов Климкин разместил в Facebook отрывок из мультфильма «Приключения Буратино». В кадре жаба щупает пульс на деревянной руке Буратино, находившегося без сознания, и заявляет, что «пациент скорее жив, чем мёртв».

Теперь ПАСЕ в состоянии клинической смерти, но прекращать бороться не стоит. Добиться того, чтобы наше мнение там всегда присутствовало, поддерживать дружбу с друзьями и сделать жизнь невыносимой для российской делегации — всё это возможно, — считает бывший министр.

Он добавил, что предъявление претензий к Москве из-за невыполнения ею резолюций ПАСЕ должно быть последовательным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что реакция делегации Украины на подтверждение полномочий России в ПАСЕ была ожидаемой, но неправильной. Об этом заявил дипломат и депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин. По его словам, само решение поддержать Россию не является поражением Киева или победой Москвы, но украинские депутаты должны понимать, что мир в стране возможен только через диалог с северным соседом.