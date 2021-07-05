Украина приняла на вооружение комплекс для «уничтожения» Крымского моста
Анастасия Дубинина
Анастасия Дубинина
16:31, 04 июля 2021
Фото: president.gov.ua
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На Украине завершились государственные испытания «Нептуна». Президент страны Владимир Зеленский сообщил, что ракетный комплекс приняли на вооружение. Оружие якобы способно «противодействовать российской агрессии» в акватории Чёрного и Азовского морей, говорится на сайте главы государства.
Успешно завершены государственные испытания и принят на вооружение отечественный ракетный комплекс «Нептун», который позволяет достойно противодействовать российской агрессии в акватории Чёрного и Азовского морей, — подчеркнул президент.
Ранее на Украине заявили, что «Нептун» способен «уничтожить» Крымский мост. Такой комплекс может пустить до 24 ракет одновременно. При этом одна ракета Р-360 весит 870 кг.
Сегодня Зеленский заявил, что в Турции начали строить современный военный корабль, который будет достроен на Украине до конца 2023 года. Президент также сообщил, что продолжается усиление морской авиации и военные в скором времени надеются получить эффективные беспилотные летательные аппараты Bayraktar.