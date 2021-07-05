16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

Украина приняла на вооружение комплекс для «уничтожения» Крымского моста

16:31, 04 июля 2021
Фото: president.gov.ua
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

На Украине завершились государственные испытания «Нептуна». Президент страны Владимир Зеленский сообщил, что ракетный комплекс приняли на вооружение. Оружие якобы способно «противодействовать российской агрессии» в акватории Чёрного и Азовского морей, говорится на сайте главы государства.

Успешно завершены государственные испытания и принят на вооружение отечественный ракетный комплекс «Нептун», который позволяет достойно противодействовать российской агрессии в акватории Чёрного и Азовского морей, — подчеркнул президент.

Ранее на Украине заявили, что «Нептун» способен «уничтожить» Крымский мост. Такой комплекс может пустить до 24 ракет одновременно. При этом одна ракета Р-360 весит 870 кг.

Сегодня Зеленский заявил, что в Турции начали строить современный военный корабль, который будет достроен на Украине до конца 2023 года. Президент также сообщил, что продолжается усиление морской авиации и военные в скором времени надеются получить эффективные беспилотные летательные аппараты Bayraktar.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео