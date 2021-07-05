Украина приняла на вооружение комплекс для «уничтожения» Крымского моста

На Украине завершились государственные испытания «Нептуна». Президент страны Владимир Зеленский сообщил, что ракетный комплекс приняли на вооружение. Оружие якобы способно «противодействовать российской агрессии» в акватории Чёрного и Азовского морей, говорится на сайте главы государства.

Успешно завершены государственные испытания и принят на вооружение отечественный ракетный комплекс «Нептун», который позволяет достойно противодействовать российской агрессии в акватории Чёрного и Азовского морей, — подчеркнул президент.

Ранее на Украине заявили, что «Нептун» способен «уничтожить» Крымский мост. Такой комплекс может пустить до 24 ракет одновременно. При этом одна ракета Р-360 весит 870 кг.