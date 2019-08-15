https://static.news.ru/photo/a1ba14ec-bf7a-11e9-ab9e-fa163e074e61_660.jpg Виталий Комарницкий Фото: odalug/facebook.com

Временная переправа будет сооружена в станице Луганской на время ремонта разрушенного автомобильного моста. Об этом сообщил глава Луганской области Украины Виталий Комарницкий.

Это необходимо для того, чтобы не останавливать работу контрольного пункта пропуска, который является единственным с самопровозглашённой Луганской народной республикой.

Комарницкий уточнил, что конструкция, построенная на период проведения работ, будет пешеходной.

Пока что проекта ремонта автомобильного моста нет, однако работы его по разработке продолжаются, сказано на странице областной госадминистрации в Facebook . За него ответственен один из столичных научно-исследовательских институтов.

По словам Комарницкого, предусмотрены две очереди работ. На первой предполагается обустроить проезжую часть для проезда машин экстренных служб. На это может уйти 2,5 месяца.

Как ранее писал News.ru, план восстановления моста в станице Луганской согласовали участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Переправа является единственным официально работающим пунктом пропуска на линии разграничения. Пешеходное движение осуществляется по деревянным лестницам и настилам, движение транспорта сейчас невозможно.

Ремонт стал возможен благодаря разведению войск и вооружений, которое завершилось в конце июня. Это позволит решить целый ряд гуманитарных и социальных вопросов. Стороны особо подчёркивают, что мост будет использоваться только в мирных целях.