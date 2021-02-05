Украина поддержала дипломатов, высланных из России

https://static.news.ru/photo/85a92bc2-5f91-11eb-b8d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина высказалась по поводу высылки трёх европейских дипломатов из Москвы за участие в несогласованных акциях в Москве. МИД страны выразил солидарность с ними.

Мы выражаем солидарность с немецкими, шведскими и польскими дипломатами, высланными Россией по надуманным причинам, — заявил Киев.

Сообщение опубликовано в Twitter внешнеполитического ведомства Украины.

We express solidarity with German, Swedish & Polish diplomats expelled by Russia on spurious grounds. Russia's decision is contrary to the Vienna Convention and is yet another example of Russia brutally breaching its obligations under international law. pic.twitter.com/Busw0dGjrp — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) February 5, 2021

Троих дипломатов из Германии, Швеции и Польши заметили на улицах Москвы во время протестных акций. Российский МИД в пятницу объявил их персонами нон грата и попросил их покинуть страну.

Поведение европейских дипломатов неприемлемо и не соответствует их дипломатическому статусу, заявила Москва. Ангела Меркель посчитала высылку неоправданной, а представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано призвал Россию пересмотреть решение.

Как писал NEWS.ru, в Швеции тоже прокомментировали высылку своего дипломата из Москвы после его участия в несанкционированных акциях протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Там заявили, что оставляют за собой право на ответные меры по отношению к российским представителям дипмиссии.