16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

Украина поддержала дипломатов, высланных из России

02:17, 06 февраля 2021 14
Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина высказалась по поводу высылки трёх европейских дипломатов из Москвы за участие в несогласованных акциях в Москве. МИД страны выразил солидарность с ними.

Мы выражаем солидарность с немецкими, шведскими и польскими дипломатами, высланными Россией по надуманным причинам, — заявил Киев.

Сообщение опубликовано в Twitter внешнеполитического ведомства Украины.

Троих дипломатов из Германии, Швеции и Польши заметили на улицах Москвы во время протестных акций. Российский МИД в пятницу объявил их персонами нон грата и попросил их покинуть страну.

Поведение европейских дипломатов неприемлемо и не соответствует их дипломатическому статусу, заявила Москва. Ангела Меркель посчитала высылку неоправданной, а представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано призвал Россию пересмотреть решение.

Как писал NEWS.ru, в Швеции тоже прокомментировали высылку своего дипломата из Москвы после его участия в несанкционированных акциях протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Там заявили, что оставляют за собой право на ответные меры по отношению к российским представителям дипмиссии.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео