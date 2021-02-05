Швеция прокомментировала высылку своего дипломата из РФ

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В Швеции прокомментировали высылку своего дипломата из Москвы после его участия в несанкционированных акциях протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Там заявили, что оставляют за собой право на ответные меры по отношению к российским представителям дипмиссии.

Министерство иностранных дел может подтвердить, что Россия приняла решение выслать шведского дипломата. Министерство считает это решение совершенно неоправданным, о чём мы сообщили российской стороне, — рассказали в пресс-службе зарубежного внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в МИД Швеции опровергли сообщения о том, что дипломат участвовал в несанкционированной акции в поддержку Навального. В ведомстве подчеркнули, что имеют право на ответные меры и «сожалеют о действия России», передаёт «Интерфакс».

Ранее стало известно, что российские власти высылают трёх дипломатов от Польши, Швеции и Германии за присутствие на несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального. Представители дипмиссий были высланы во время пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Несогласованные акции протеста прошли в российских городах, включая Москву, 23 и 31 января, а также 2 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не сравнивать задержания демонстрантов на этих акциях с репрессиями. Он подчеркнул, что граждане выходят на улицы по своей воле либо становятся жертвами подстрекателей, но они участвуют в незаконных мероприятиях и заслуженно задерживаются силовиками.

Ранее NEWS.ru писал, что одного из российских дипломатов в Польше могут выслать в качестве ответной меры. Об этом сообщил посол РФ в республике Сергей Андреев.

Позднее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с осуждением высылки европейских дипломатов из России и призвал Москву изменить это решение.