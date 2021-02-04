Песков призвал не сравнивать задержания на митингах с репрессиями

https://static.news.ru/photo/5aacfe12-66d0-11eb-b0a8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Задержание демонстрантов, принимающих участие в несанкционированных властями акциях протеста, нельзя назвать репрессиями власти в отношении оппозиционных активистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Никаких репрессий нет, есть меры, принимаемые полицией в отношении нарушителей закона — в отношении участников незаконных акций, — приводит слова Пескова ТАСС.

Он подчеркнул, что граждане выходят на улицы по своей воле или же становятся жертвами подстрекателей, однако они участвуют в незаконных мероприятиях и несут за это заслуженное наказание — задерживаются сотрудниками полиции и Росгвардии.

Никаких репрессий нет, здесь в данном случае я не соглашусь с такими излишне эмоциональными оценками, — добавил представитель Кремля.

Ранее NEWS.ru писал, что ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов заявил, что вуз не будет наказывать студентов за участие в протестных акциях. По его словам, вуз не должен становиться площадкой для политической борьбы.

Несогласованные акции протеста прошли в российских городах, включая Москву, 23 и 31 января, а также 2 февраля. Активисты вышли на улицу в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого задержали при возвращении в Москву после лечения в Германии и приговорили к 3,5 года колонии по делу «Ив Роше».