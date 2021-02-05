МИД Польши обещает выслать российского дипломата

https://static.news.ru/photo/fc476416-67c9-11eb-b44b-96000091f725_660.jpg Фото: gov.pl

Одного из российских дипломатов в Польше могут выслать в качестве ответной меры. Об этом сообщил посол РФ в республике Сергей Андреев.

Ранее стало известно, что российские власти высылают трёх дипломатов от Польши, Швеции и Германии за присутствие на несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального. После этого посла России вызвали в МИД Польши.

Речь шла как раз об этом. Заместитель министра Пшидач выразил несогласие и протест по этому поводу. Естественно, я повторил то, что, собственно говоря, было сказано польскому посольству в Москве относительно причин такого решения, — рассказал Андреев РИА Новости.

Он добавил, что в МИД республики ему заявили, что если российская сторона не пересмотрит своего решения, то польская сторона может рассмотреть вопрос об ответных мерах. При этом соответствующее решение будет приниматься по согласованию с Евросоюзом.

Иностранные дипломаты, прибывшие 2 февраля в Мосгорсуд на выездное заседание, где рассматривалось изменение меры пресечения для оппозиционера Алексея Навального, потребовали синхронный перевод процесса на иностранные языки. Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась этому требованию, заявив, что дипломаты «охамели совсем».

Как писал NEWS.ru, 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии. Оппозиционер будет находиться в заключении два года и восемь месяцев, поскольку часть времени во время следствия и суда в 2014 году он был под домашним арестом.