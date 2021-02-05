Боррель осудил решение о высылке европейских дипломатов из РФ

https://static.news.ru/photo/6e30d014-67c8-11eb-8c77-96000091f725_660.jpg Жозеп Боррель Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с осуждением высылки европейских дипломатов из России и призвал Москву изменить это решение.

Во время встречи с министром иностранных дел Лавровым верховный представитель узнал, что трое европейских дипломатов будут высланы из России. Он решительно осудил это решение и отверг обвинения в том, что они участвовали в деятельности, несовместимой с их статусом иностранных дипломатов. Решение необходимо пересмотреть, — приводит РИА Новости выдержку из заявления представителя внешнеполитического ведомства ЕС Питера Стано.

Он подчеркнул, что Боррель выразил солидарность с государствами, которые оказались затронуты этим решением.

Ранее стало известно, что российские власти высылают трёх дипломатов от Польши, Швеции и Германии за присутствие на несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального. По данным издания EU Observer, дипломаты были высланы во время пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова и Жозепа Борреля.

Несогласованные акции протеста прошли в российских городах, включая Москву, 23 и 31 января, а также 2 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не сравнивать задержания демонстрантов на этих акциях с репрессиями. Он подчеркнул, что граждане выходят на улицы по своей воле либо становятся жертвами подстрекателей, но они участвуют в незаконных мероприятиях и заслуженно задерживаются силовиками.

Как писал NEWS.ru, президент США Джо Байден призвал российские власти немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального. Он подчеркнул, что задержание блогера вызывает у него большую озабоченность.