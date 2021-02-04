Байден призвал Россию немедленно освободить Навального

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Министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели одного военного при взрыве, прогремевшем в Нагорном Карабахе. Ещё двое были ранены.

Днём 4 февраля на территории Агдамского района произошёл взрыв. В результате происшествия погиб солдат Зейналов Губад Ислам-оглы. Двое других военнослужащих армии Азербайджана, Бабаев Немат Новруз-оглы и Маликмамедов Балагардаш Мубариз-оглы получили...