Байден призвал Россию немедленно освободить Навального

https://static.news.ru/photo/21e4e580-2261-11eb-b42c-fa163e074e61_660.jpgФото: Joe Burbank/TNS via ZUMA Wire/ТАСС
Президент США Джо Байден призвал российские власти немедленно освободить оппозиционного блогера и политика Алексея Навального. Об этом он завяил в ходе выступления в Госдепартаменте.
Я призываю немедленно и без предварительных условий освободить Навального, — цитирует «Интерфакс» американского президента.
Он добавил, что ситуация с задержанием российского оппозиционера вызывает у него большую озабоченность.
2 февраля Симоновский суд Москвы постановил изменить Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии. Оппозиционер проведёт в тюрьме два года и восемь месяцев, поскольку из указанного срока будет вычтен период его домашнего ареста.