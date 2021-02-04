16+

Рубрики

Медиа

Архив

Страны СНГ

Байден призвал Россию немедленно освободить Навального

23:11, 04 февраля 2021
Фото: Joe Burbank/TNS via ZUMA Wire/ТАСС

Президент США Джо Байден призвал российские власти немедленно освободить оппозиционного блогера и политика Алексея Навального. Об этом он завяил в ходе выступления в Госдепартаменте.

Я призываю немедленно и без предварительных условий освободить Навального, — цитирует «Интерфакс» американского президента.

Он добавил, что ситуация с задержанием российского оппозиционера вызывает у него большую озабоченность.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил изменить Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии. Оппозиционер проведёт в тюрьме два года и восемь месяцев, поскольку из указанного срока будет вычтен период его домашнего ареста.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео