Украина опасается потери территорий из-за признания Россией ДНР и ЛНР

В случае признания Россией самопровозглашённых ДНР и ЛНР Украина может лишиться территорий. Об этом в статье для издания «Главред» написал политолог Андрей Головачёв. По его мнению, подобное развитие событий может произойти, если Киев продолжит непрогнозируемую «фриковую» внешнюю политику и США в связи с этим откажутся от сдерживания Москвы.

Наиболее вероятный сценарий — продолжение уменьшения суверенной территории Украины, когда Россия признает отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), — предположил Головачёв.

Эксперт не исключает, что республики после признания Россией способны предъявить претензии на всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины.

По мнению политолога, в перспективе 10–15 лет Украину ожидает пребывание в состоянии перманентной войны с РФ, экономическая деградация, уменьшение населения, превращение в серую зону, не исключено дальнейшее сокращение суверенной территории.

Данный сценарий Головачёв называет не самым плохим и допускает, что для Украины всё может закончиться гораздо хуже.

Ранее в ЛНР назвали условия для полного урегулирования конфликта в Донбассе.