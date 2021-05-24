Украина обвинила Россию в экстренной посадке лайнера Ryanair в Минске

https://static.news.ru/photo/165c1082-bc74-11eb-9b40-96000091f725_660.jpg Фото: MinskNationalAirport/facebook.com

Главным выгодоприобретателем и организатором экстренной посадки самолёта авиакомпании Ryanair в минском аэропорту является Россия. Об этом в разговоре с журналистами заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, передаёт «РБК-Украина».

По его словам, в Белоруссии из затяжного политического кризиса нет никакого компромиссного выхода при участии европейских посредников. И единственным путём главы государства Александра Лукашенко является полное растворение своей страны в РФ.

Подоляк, рассуждая об «итоговой цене произошедшего», подчеркнул, что именно официальная Москва — главный выгодоприобретатель приземления борта в Минске. Также он убеждён, что Россия готовила нечто подобное и для Киева. И для Украины эта «несуществующая спецоперация» должна была, по его словам, пройти по такому же принудительному сценарию и закончиться дискредитацией Незалежной.

Представитель офиса Зеленского назвал инцидент в Белоруссии прямым проявлением международного терроризма, которое должно трактоваться однозначно.

Принуждение пассажирского самолёта к посадке в Минске по сфальсифицированному предлогу о минировании и под конвоем военной авиации — безусловный и демонстративный вызов современному миру. Инцидент требует обязательной жёсткой юридической оценки. Минимально это должен быть запрет на полёты, изоляция страны от прямых коммуникаций с цивилизованным миром, а оптимально — прямые персональные санкции по отношению к авторам данного сценария, — добавил Подоляк.

По его словам, официальный Минск равнодушен к собственной репутации, поэтому средств воздействия не так много — только изоляция и существенные финансово-торговые ограничения.

23 мая в Минске экстренно приземлился якобы заминированный пассажирский самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Позднее стало известно, что на борту находился основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Его задержали в аэропорту Минска. К вечеру самолёт всё же добрался до Вильнюса. На борту не оказалось двоих белорусов и четверых россиян.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Запада не должны быть шокированы инцидентом с бортом авиакомпании Ryanair в минском аэропорту. По словам дипломата, жизнь «цивилизованных демократий» по траектории «quod licet Iovi, non licet bovi» («Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку») давно утратила актуальность. И всё из-за утраченных лидерских позиций.