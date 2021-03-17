Украина назвала возвращение Крыма обязанностью Германии

https://static.news.ru/photo/a5c0aad2-871b-11eb-a78f-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Возвращение Крымского полуострова в состав Украины является обязанностью ФРГ из-за оккупации страны в годы Великой Отечественной войны. Так считает украинский дипломат Андрей Мельник.

Посол Украины в Германии отметил, что она виновна в убийствах миллионов украинцев, в том числе во время боёв за Крым. Напомнил Мельник и о последовавших после этнических чистках на полуострове.

Моральный долг Федеративной Республики исходит из исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию, — отметил дипломат в статье для Berliner Zeitung.

Оккупацию Крыма Третьим рейхом Мельник связал с его «колониальным прошлым» и призвал власти ФРГ приложить все возможные политические, дипломатические и экономические усилия, чтобы передать регион под украинский контроль.

16 марта Крым отметил седьмую годовщину возвращения в состав России. Глава МИД РФ Сергей Лавров по этому случаю ещё раз напомнил, что семь лет назад жители полуострова высказались за вхождение его в состав РФ и провели референдум «в полном соответствии с международным правом».

Лавров обратил внимание на то, что в Уставе ООН закреплено право народов на самоопределение. Именно этот путь стал единственным способом защитить интересы, достоинство и жизнь крымчан «на фоне угроз со стороны националистов и неонацистов, пришедших к власти в Киеве в результате антиконституционного вооружённого переворота», писал NEWS.ru.