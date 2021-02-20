Украина национализировала часть нефтепровода «Самара-Западное направление»

https://static.news.ru/photo/e44db352-5f53-11eb-a6d3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Указ о возврате в собственность Киева участка нефтепровода «Самара-Западное направление» подписал президент Украины Владимир Зеленский. накануне такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны страны.

В тексте документа, размещённого на сайте офиса президента, уточняется , что речь идёт о возвращении в госсобственность украинского участка нефтепровода «Самара-Западное направление», которое эксплуатирует ООО «ПрикарпатЗападтранс». Этот нефтепровод используется для прокачки из России и Белоруссии дизельного топлива на Украину, а также для транзита в Европу.

Ранее Зеленский своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Медведчук считает санкции в отношении себя и супруги Оксаны Марченко «торжеством анархии». Он подчеркнул, что ограничительные меры не могут применяться без решения суда. Об этом писал NEWS.ru.