Украина национализировала часть нефтепровода «Самара-Западное направление»

Указ о возврате в собственность Киева участка нефтепровода «Самара-Западное направление» подписал президент Украины Владимир Зеленский. накануне такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны страны.
В тексте документа, размещённого на сайте офиса президента,
Ранее Зеленский своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Медведчук считает санкции в отношении себя и супруги Оксаны Марченко «торжеством анархии». Он подчеркнул, что ограничительные меры не могут применяться без решения суда. Об этом писал NEWS.ru.