Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и других ограничительные меры», — говорится в сообщении.
Указ вступает в силу с дня опубликования, контроль за его исполнением возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.