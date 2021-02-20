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Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука

19:53, 20 февраля 2021

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и других ограничительные меры», — говорится в сообщении.

Указ вступает в силу с дня опубликования, контроль за его исполнением возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

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