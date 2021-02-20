Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука

Птичий грипп обнаружили на птицефабрике в голландском городе Синт-Уденроде. Чтобы предотвратить его распространение, будут уничтожены около 122 тысяч кур.

Речь может идти об опасной (высокопатогенной) разновидности заболевания. В радиусе 1 км находятся ещё две птицефабрики. Для предотвращения распространения вируса вся птица на этих фермах (около 122 тысяч кур) будет...