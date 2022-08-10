Украина начала принимать доносы на россиян, обходящих западные санкции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На портале украинского Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) появилась возможность сообщать о россиянах, которые обходят санкции, говорится в заявлении на сайте ведомства. Уточняется, что донос должен касаться активов, информация о которых не появлялась в СМИ и неизвестна широкой общественности.

Это портал, где вы можете легко найти личность или компанию, которая, по вашему мнению, больше всего заслуживает санкции, и призвать ответственных лиц внести их в санкционные списки, — сказано на сайте.

Ранее государственные криминалисты Великобритании сообщили, что для обхода санкций россияне могут использовать криптовалюты, перемещая большие финансовые потоки с помощью криптоактивов, а также привлекать подставных лиц и пользоваться услугами лондонских посредников. Кроме того, граждане РФ предпринимают попытки «прямо или косвенно» осуществлять переводы в не поддерживающие санкции государства: ОАЭ, Турцию, Китай, Бразилию, Индию и страны бывшего СССР, исключая Украину и Прибалтику. В числе других обходов криминалисты отмечают передачу активов родственникам или близким. Таким образом оказавшиеся под рестрикциями снижают долю собственности ниже порога в 50%.