Британские силовики рассказали, как россияне обходят санкции МВД Великобритании перечислило способы обхода санкций россиянами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для обхода санкций россияне могут использовать криптовалюты, привлекать подставных лиц и пользоваться услугами лондонских посредников, следует из совместного бюллетеня государственных криминалистов Великобритании, входящих в Объединенную рабочую группу по сбору данных об отмывании денег (JMLIT) МВД страны. Кроме того, граждане РФ предпринимают попытки «прямо или косвенно» осуществлять переводы в не поддерживающие санкции государства: ОАЭ, Турцию, Китай, Бразилию, Индию и страны бывшего СССР, исключая Украину и Прибалтику.

Большие финансовые потоки перемещаются с помощью криптоактивов, следует из документа. Основными препятствиями для масштабирования такой процедуры стали размер рынка блокчейна и его ликвидность. «Прозрачный характер» рынков также может снизить привлекательность криптовалют.

В числе других обходов криминалисты JMLIT отмечают передачу активов родственникам или близким. Таким образом оказавшиеся под рестрикциями снижают долю собственности ниже порога в 50%.

Ранее Великобритания ввела новые санкции против России. Они коснутся импорта золота из страны, ввоза угля и нефти. Кроме того, вводится запрет на предоставление технической поддержки, финансовых сервисов и брокерских услуг.