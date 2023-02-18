Командование ВСУ эвакуировали из Артемовска Советник врио главы ДНР Гагин заявил об эвакуации командования группировки ВСУ из Артемовска

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Киев эвакуировал командование группировки Вооруженных сил Украины из Артемовска, заявил в разговоре с ТАСС советник врио главы ДНР Ян Гагин. Он подчеркнул, что все ведущие в город дороги находятся в зоне досягаемости российской артиллерии, благодаря чему пути снабжения ВСУ затруднены или даже блокированы.

Несколько дней назад ВСУ вывели оттуда все командование. При такой активизации наступления группы «Вагнер» группировка украинских войск в Артемовске обречена. Это вопрос времени, — заявил Гагин.

Гагин добавил, что город по сути оказался в оперативном окружении. Вооруженные силы России продолжают активные наступательные действия, в городской черте ведутся масштабные боестолкновения, указал он.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что дороги близ Артемовска находятся под огневым контролем Вооруженных сил России. По его словам, это стало возможным благодаря взятию Красной Горы. Кимаковский предположил, что в ближайшее время ВСУ окажутся в оперативном окружении и тогда неизбежно сдадут Артемовск.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев ранее заявил, что украинские власти своими призывами к эвакуации мирных жителей из Артемовска выдают свои планы вновь перейти к террористической тактике и прикрываться гражданским населением.