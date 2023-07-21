Удары ВС России повредили важный объект инфраструктуры в Одесской области Глава Одесской обладминистрации Кипер заявил о повреждении важного объекта инфраструктуры

Фото: State Emergency Service of Ukrai/Keystone Press Agency/Global Look Press

Одесса, Украина

Удары российских войск по Одесской области повредили важный объект инфраструктуры, сообщил в Telegram глава областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, по этой цели было выпущено семь ракет.

Сегодня под ударом Белгород-Днестровский район. Цель - важный объект инфраструктуры. Именно по нему россияне выпустили семь ракет. К сожалению, есть повреждения, - написал Кипер.

О каком именно объекте идет речь, чиновник не уточнил. Его слова подтвердило оперативное командование «Юг» ВСУ в соцсетях. Там пояснили, что указанный объект расположен на юго-востоке области, в Белгород-Днестровском районе.

Ранее Кипер сообщил о том, что в Одесской области в результате ракетного удара было повреждено зернохранилище, принадлежащее одному из местных аграрных предприятий. По его словам, после удара произошел пожар, который вскоре был ликвидирован. Ущерб предприятию составил 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. Чиновник посетовал на то, что сигнал о воздушной тревоге в регионе был подан с опозданием.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что ВС РФ нанесли удары по Одесской области сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс». По данным канала, пуски ракет были зафиксированы из Крыма. В Минобороны не комментировали данную информацию.