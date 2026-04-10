Учредитель федерации баскетбола Керчи попал в базу «Миротворца»

Секретарь и учредитель федерации баскетбола, тренер по баскетболу Детско-юношеского клуба физической подготовки города Керчь Татьяна Жихарева внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец». Уточняется, что информация о россиянке появилась на портале в четверг, 9 апреля.

Авторы публикации объяснили свое решение тем, что женщина публично поддерживает Россию, а также покушается на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало участие Жихаревой в награждении финального этапа Школьной баскетбольной лиги КЭС Баскет — он состоялся в марте в Центре спортивной подготовки «Крымский». В мероприятии приняли участие в том числе команды из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее сообщалось, что глава Хабаровской краевой федерации настольного тенниса Валерий Савин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» 9 апреля. На портале его обвиняют в поддержке России и угрозах суверенитету Украины из-за визита в Донецк в 2026 году и встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным.