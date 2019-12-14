https://static.news.ru/photo/72c71038-1eb4-11ea-84e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Michaela Rihova/CTK/Global Look Press

В столице Швеции проходят акции протеста. Митингующие требуют не сокращать бюджет на здравоохранение. Это может привести к уменьшению медицинского персонала в стране.

Основная демонстрация проходит в центре Стокгольма около здания правительства, пишет Dagens Nyheter.

В ноябре 2019 года NEWS.ru сообщал, что у здания Минздрава РФ начались одиночные пикеты против сокращения врачей. На митинг вышла и актриса Мария Кожевникова. К ним присоединились депутат Мосгордумы Елена Николаева и телеведущая Ирена Понарошку. Позднее замминистра здравоохранения Олег Салагай пообещал, что всех участников протеста примут в министерстве.