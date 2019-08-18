https://static.news.ru/photo/62212fc4-c1c7-11e9-88a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Сильный лесной пожар на острове Гран-Канария (автономное сообщество Канарские острова) стал причиной эвакуации около 4000 человек. Возгорание началось 16 августа возле населённого пункта Вальесеко.

К настоящему времени огнём охвачено примерно 1700 га леса. Из соображений безопасности власти перекрыли некоторые дороги, передаёт EFE .

Борьба с пожаром осложняется сильной жарой и порывами ветра. Для тушения огня задействованы сотни человек, а также авиационная техника. О пострадавших не сообщается.

Как заявил в Twitter исполняющий обязанности главы правительства Испании Педро Санчес, он с обеспокоенностью отслеживает ситуацию на Канарах.

Как писал News.ru, ранее в республиканском управлении Роспотребнадзора по Якутии сообщили, что несмотря на задымлённость от лесных пожаров, концентрация вредных веществ в воздухе якобы не превышает норму.