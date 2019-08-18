Сильный лесной пожар на острове Гран-Канария (автономное сообщество Канарские острова) стал причиной эвакуации около 4000 человек. Возгорание началось 16 августа возле населённого пункта Вальесеко.
К настоящему времени огнём охвачено примерно 1700 га леса. Из соображений безопасности власти перекрыли некоторые дороги, передаёт
Борьба с пожаром осложняется сильной жарой и порывами ветра. Для тушения огня задействованы сотни человек, а также авиационная техника. О пострадавших не сообщается.
Как заявил в
Как писал News.ru, ранее в республиканском управлении Роспотребнадзора по Якутии сообщили, что несмотря на задымлённость от лесных пожаров, концентрация вредных веществ в воздухе якобы не превышает норму.