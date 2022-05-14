Турция назвала условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТО Турция призвала Финляндию и Швецию пересмотреть отношение к РПК

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Швеция и Финляндия должны пересмотреть своё отношение к запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), которая несёт прямую террористическую угрозу, заявил председатель правящей партии справедливости и развития (ПСР), глава отдела внешних связей Эфкан Ала. Только после должного внимания к этой проблеме Анкара сможет проголосовать за вступление Скандинавских стран в НАТО. По данным турецкой газеты Star, шведская и финская стороны с 1980-х годов скрытно поддерживают РПК вопреки решению ЕС, выделяя деньги и обучая боевиков на своих территориях.

Позиция Турции в отношении членства Швеции и Финляндии в НАТО ясна и понятна. Эти страны должны очень чётко пересмотреть свои отношения с террористическими элементами РПК и положить им конец, — заявил Ала.

По его словам, Скандинавские страны не придают должного значения проблеме терроризма в Турции. Согласно данным газеты, к 2023 году Швеция планирует нарастить финансовую поддержку РПК до $376 млн. В настоящий момент она уже выделила $210 млн для помощи террористической организации.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО плохой идеей. Он добавил, что Скандинавские страны оказывают «гостеприимное отношение к террористам», пускают их в парламент. Поэтому позитивно оценить данное решение Турция пока не может.

По мнению политолога и экономиста, бывшего торгпреда Турции в России Айдына Сезера, Анкара может использовать право вето в данном вопросе, чтобы не ставить под угрозу собственную безопасность. По его словам, включение Скандинавских стран в НАТО не будет способствовать установлению глобального мира, а напротив, может привести к милитаризации.