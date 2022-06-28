Турчак: школьники в Донбассе смогут изучать украинский язык Первый зампред Совфеда Турчак: школьники в Донбассе смогут изучать украинский язык

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Школьники в Донбассе и других освобожденных от украинских националистов территориях смогут по желанию изучать украинский язык, сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. В официальном Telegram-канале партии «Единая Россия» приводятся его словам о том, что российская сторона не собирается уподобляться Киеву и не будет запрещать местным жителям изучать языки.

Мы, в отличие от них (украинской власти. — NEWS.ru), ничего запрещать не собираемся. Для тех ребят, которые хотят изучать украинский язык, эта возможность будет предоставлена. Поступать так, как поступают эти моральные уроды, мы не будем, — подчеркнул Андрей Турчак.

Ранее Андрей Турчак выразил мнение, что Херсонская область Украины и освобожденные территории Луганской и Донецкой народных республик войдут в состав России. Такое же развитие событий ожидается и в ситуации с Запорожской областью, отметил он.

26 мая Турчак предложил создать особую экономическую зону в Донбассе. По его словам, в рамках экономической интеграции и восстановления Донбасса также предлагается обеспечить возврат определенной доли капитальных затрат при строительстве производственных объектов.