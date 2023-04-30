Три человека пострадали в результате стрельбы в шведском Вестеросе

Фото: Nils Petter Nilsson/Tt / Keystone Press Agency / Global Look Press

В результате стрельбы в шведском Вестеросе три человека пострадали, пишет газета Aftonbladet со ссылкой на источники. В материале издания отмечается, что очевидцы сообщили о стрельбе в полицию. Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию.

Полиция была предупреждена о стрельбе в Вестеросе. <...> По данным Aftonbladet, три человека были ранены, — сказано в публикации.

В статье не уточняется состояние пострадавших.

Ранее телеканал ABC сообщил, что девять человек пострадали в результате стрельбы в городе Джаспер в американском штате Техас. Инцидент произошел на вечеринке после выпускного бала. По информации телеканала, большинство пострадавших были доставлены в мемориальную больницу Джаспера, остальных отвезли в больницу Кристус-Сент-Элизабет в Бомонте.

Ранее три человека погибли в результате стрельбы, которая произошла в городе Орландо в США. Среди погибших один ребенок. Инцидент произошел ночью. Наряд полиции выехал в дом пострадавших по вызову о домашнем насилии. После прибытия стражи порядка услышали звуки выстрелов, доносящиеся из дома. Вскоре из дома вышел мужчина и начал стрелять в полицейских. Ответным огнем полиции стрелка ликвидировали.