В США в результате стрельбы погибли три человека В американском штате Орландо в результате стрельбы погибли три человека, включая ребенка

Фото: Bruce R. Bennett/ZUMAPRESS.com

Три человека погибли в результате стрельбы, которая произошла в штате Орландо в США. Среди погибших один ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной полиции.

По имеющейся информации, ицидент произошел ночью. Наряд полиции выехал в дом пострадавших по вызову о домашнем насилии. После прибытия стражи порядка услышали звуки выстрелов, доносящиеся из дома. Вскоре из дома вышел мужчина и начал стрелять в полицейских. Ответным огнем полиции стрелка ликвидровали.

В доме три человека были обнаружены с пулевыми ранениями, среди них был ребенок... Все трое были мертвы, — сообщили в правоохранительных органах.

Полиции удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 29-летний афроамериканец Лакорвис Тамар Дэйли. О причинах происшествия не сообщается.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу в детском летнем лагере в Дунканвилле штата Техас. Стрелявшим оказался 42-летний афроамериканец. Полиция прибыла на место через две минуты после звонка в службу спасения. К этому моменту персонал и дети попрятались в классах. Между стрелком и полицейскими завязалась перестрелка. В итоге мужчина был ранен, его госпитализировали в больницу, где он умер.