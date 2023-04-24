Девять человек пострадали при стрельбе на вечеринке в Техасе

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Девять человек пострадали в результате стрельбы в городе Джаспер в американском штате Техас. Инцидент произошел на вечеринке после выпускного бала. Личность стрелка устанавливается. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление офиса местной полиции.

По информации телеканала, большинство пострадавших были доставлены в мемориальную больницу Джаспера, остальных отвезли в больницу Кристус-Сент-Элизабет в Бомонте.

Подозреваемый в организации стрельбы пока не найден. Полиция начала расследование происшествия. Ведутся допросы людей, представляющих интерес для следствия.

Ранее два человека пострадали во время стрельбы возле базы пограничной полиции в Иерусалиме. Злоумышленник ранил двух мужчин 48 и 50 лет, когда те возвращались с утренней молитвы на машине. Они получили ранения средней степени тяжести.

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