Семь человек погибли в результате стрельбы в Сербии Семь человека погибли и 13 ранены в результате стрельбы в сербском селе Дубона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тречеловека погибли в результате стрельбы, которая произошла в селе Дубона в Сербии. Еще девять человек получили ранения. Об этом сообщает газета «Блиц». В совершении преступления подозревается 21-летний местный житель. Он скрылся с места происшествия.

По данным издания, молодой человек во дворе местной школы поссорился с ровесником-полицейским. После этого подозреваемый взял дома огнестрельное оружие и застрелил оппонента и его сестру. Личность третьего погибшего не называется.

Позднее издание «Вечерние новости» сообщило о том, что число погибших увеличилось до семи человек, пострадавших — до 13. По информации источников издания, подозреваемый в настоящее время окружен, но не согласен сдаться полиции и стреляет в полицейских.

Село Дубона входит в состав общины Младеновац в столичном округе.

3 мая произошло нападение на школу в сербской столице Белграде. Согласно последним данным, погибли девять человек — восемь учащихся и охранник. Еще семь человек — шестеро учеников и педагог — получили ранения. Состояние некоторых пострадавших оценивается врачами как критическое. Предполагается, что подросток устроил бойню из-за конфликта с учителем истории, возможной его причиной была неудовлетворительная оценка.