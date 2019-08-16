https://static.news.ru/photo/ca3d15d6-c0ec-11e9-9550-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alberto Pezzali/Global Look Press

За «жёсткий» вариант дезинтеграции без сделки с Евросоюзом выступают 34% жителей Великобритании. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела компания BMG Research.

Исследование проходило по заказу издания The Independent .

При этом 49% опрошенных призвали правительство Бориса Джонсона добиться отсрочки сделки. В качестве альтернативы британцы предлагают провести новый референдум.

Лишь 19% жителей страны верят в способность премьера заключить соглашение с ЕС, сказано в отчёте о проведённом исследовании.

После вступления в должность главы правительства Джонсон, который известен как сторонник «жёсткого» Brexit, неоднократно заявлял, что Великобритания выйдет из Евросоюза до 31 октября. Это крайний срок отсрочки, предоставленной Евросоюзом. При этом, как отмечал политик, расставание с Европой состоится вне зависимости от обстоятельств.

Премьер считает, что выход из ЕС — «фундаментальное решение» жителей Великобритании. Поэтому, как писал News.ru, он потребовал от политиков уважать результаты референдума.