Токсичный европейский лидер посетит ПМЭФ-2021

Канцлер Австрии Себастьян Курц станет одним из самых высокопоставленных иностранных гостей на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), открывающемся 2 июня. В рамках мероприятия у главы австрийского правительства запланирована встреча с Владимиром Путиным. Между тем на родине над Курцем нависло уголовное расследование по делу о лжесвидетельстве, что может подорвать доверие к результатам переговоров.

Как ожидается, канцлер Австрии примет участие в пленарном заседании форума 2 июня по видеосвязи. Ранее МИД РФ сообщал о подготовке рабочего визита Курца в Санкт-Петербург 5 июня, однако австрийская сторона это пока не подтверждает. В любом случае Курц станет самым высокопоставленным участником мероприятия от Евросоюза — остальные страны блока будут представлены на уровне министров.

Заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов считает, что Курц и Путин будут обсуждать отношения России и Евросоюза.

Австрия — член Евросоюза, а Курц — политик, который стремится показать роль небольшой страны внутри ЕС. Вена, конечно, не может говорить за весь Евросоюз, но может высказать определённые идеи. Будем надеяться, что за Курцем будут какие-то конструктивные предложения, потому что диалог находится в очень низкой точке, надо каким-то образом выходить из неё. Владислав Белов заместитель директора Института Европы РАН заместитель директора Института Европы РАН

Эксперт добавил, что Австрия — это энергетический хаб Европы, поддерживающий завершение газопровода «Северный поток — 2». Участие Курца в ПМЭФ Владислав Белов объяснил тем, что для австрийских канцлеров это традиция — предыдущие главы правительств тоже были гостями мероприятия. Кроме того, Австрия стремится поддерживать статус нейтральной державы. Так, Курц заявлял, что для него было бы честью, если бы местом проведения российско-американского саммита стала Вена (в итоге выбор сторон пал на Женеву).

Не исключено также, что одной из тем обсуждения станут поставки в Австрию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ранее Курц призывал Европейское агентство лекарственных средств ускорить процедуру одобрения препарата, подчёркивая, что Вена хочет его закупить, но сможет сделать это только после получения всех необходимых документов.

Себастьян Курц Eibner-Pressefoto/EXPA/Schroette/Global Look Press

Канцлер Австрии кажется если не союзником России в Европе, то по крайней мере лидером, готовым к конструктивному диалогу. На фоне фактической утраты Чехии в роли подобного государства значение Австрии для России возрастает. Однако позиции самого Себастьяна Курца внутри страны выглядят шаткими.

Против австрийского канцлера полным ходом идёт расследование по делу о лжесвидетельстве, максимальное наказание по которому составляет три года тюрьмы. Корни этого дела уходят в скандал участием бывшего вице-канцлера Ханса-Кристианса Штрахе. В 2019 году немецкие журналисты обнародовали видеозапись, на которой Штрахе обещает подставной родственнице российского олигарха политическое влияние и продажу одной из главных австрийских газет. Это привело к отставке вице-канцлера и развалило правящую коалицию. Но на внеочередных выборах, в результате которых главой правительства снова стал Себастьян Курц, эта история не завершилась. Штрахе успел ненароком раскрыть много интересных деталей. Например, что компания Novomatic, владеющая сетью австрийских казино, «всех купила».

Откровения Штрахе спровоцировали цепочку расследований против влиятельных политических фигур, в рамках одного из которых показания пришлось давать самому Себастьяну Курцу. Канцлеру был задан вопрос, обсуждал ли он назначение своего соратника Томаса Шмида на пост главы государственной холдинговой компании ÖBAG до того, как о вакансии было объявлено публично. Контролирующие органы подозревали Курца в попытке продвинуть на ключевую позицию своего приближённого, то есть в банальном кумовстве. Канцлер ответил на этот вопрос отрицательно. Однако позже в Сеть попали скриншоты личной переписки Курца со сторонниками, в том числе с Томасом Шмидом.

Ты получишь всё, что захочешь, — гласит одно из сообщений Курца Шмиду незадолго до назначения последнего главой ÖBAG.

Курц и другие фигуранты дела категорически отрицают все обвинения и отказываются уходить в отставку. Более того, в последнее время они перешли в наступление, подвергая сомнению мотивы расследователей. В этом плане выступление на ПМЭФ поможет Курцу продемонстрировать, что он всё ещё крепко держится у власти. Но для России участие в мероприятии австрийского канцлера с неоднозначной репутацией сомнительно. Противники Москвы получат лишний повод обвинить её в контактах с токсичными фигурами в Евросоюзе.