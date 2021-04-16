Times: два британских корабля отправляются в Чёрное море в мае

https://static.news.ru/photo/261191d2-9fe6-11eb-9233-96000091f725_660.jpg Фото: Brian Burnell/Wikimedia Commons

В мае в Чёрное море будут направлены два корабля военно-морских сил Великобритании. Этот жест призван поддержать Украину и членов Североатлантического альянса (НАТО) в регионе на фоне ситуации на российско-украинской границе.

Об этом сообщила британская газета Times со ссылкой на собственные источники в ВМС страны.

Издание уверяет, что речь идёт об эскадренном миноносце и фрегате, которые будут перенаправлены из авианосной ударной группы ВМС в Средиземном море в Чёрное море. Они пройдут через пролив Босфор.

Ранее отряд кораблей Каспийской флотилии зашёл в Чёрное море, пройдя под Крымским мостом по Керченскому проливу.

По плану 15 кораблей примут участие в учениях Черноморского флота. Также командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников дал приказ проверить готовность к отражению морских и воздушных десантов. К манёврам привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии, писал NEWS.ru.