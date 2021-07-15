Тихановская попросила Ryanair поддержать иск против Лукашенко

Бывший кандидат на пост главы Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к генеральному директору ирландской авиакомпании Ryanair Майклу О’Лири с просьбой поддержать международный иск против властей республики. Об этом говорится в её Telegram-канале.

Тихановская поблагодарила директора О’Лири за принципиальную позицию и предложила поддержать подачу международного иска против режима Лукашенко по факту угона самолёта, который стал актом воздушного терроризма, — отмечается в сообщении.

Неизвестно, как бизнесмен отреагировал на просьбу оппозиционерки. Он согласился рассмотреть предложение о работе авиакомпании в стране после победы демократии.

Международный скандал разразился после того, как борт Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за фейкового сообщения о бомбе. В нём находились белорусский оппозиционер, внесённый в республике в список террористов, бывший главный редактор Telegram-канал NEXTA Роман Протасевич и его спутница, россиянка София Сапега. Они были задержаны и арестованы. Евросоюз посчитал посадку самолёта принудительной и рекомендовал своим перевозчикам не совершать полёты над Белоруссией.

Ранее глава республики Александр Лукашенко попал в рейтинг врагов прессы. Список был опубликован на сайте организации «Репортёры без границ». Там убеждены, что белорусская власть подвергает журналистов беспрецедентным преследованиям. Утверждается, что представители СМИ в стране подвергались насилию, угрозам и даже пыткам.