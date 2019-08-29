Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пользователи соцсетей раскритиковали депутата Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталью Королевскую за стиль одежды.

Снимок депутата опубликовал на своей странице в Facebook фотограф Ян Доброносов. Поводом для ироничных комментариев послужило то, что Королевская надела в сочетании с рубашкой люксового бренда Louis Vuitton стоимостью около...