Чемпион мира по греко-римской борьбе, темнокожий житель Украины Жан Беленюк стал депутатом Верховной рады.
Он опубликовал в своём Facebook фотографию на фоне парламента, передаёт «
Украинцы! Покажите это фото всем, кто настоятельно заявляет о засилье праворадикальных сил в Украине! — подчеркнул политик, комментируя свой снимок.
Ранее News.ru писал, что пользователи соцсетей раскритиковали депутата Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталью Королевскую за стиль одежды.