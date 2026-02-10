Британский телеведущий Марк Долан в авторской программе резко раскритиковал миграционную политику Европы и действия властей Великобритании. В ходе эфира на YouTube-канале TalkTV он выступил с призывом изменить действующее законодательство и остановить поток беженцев, прибывающих в страну морским путем.

Долан указал на несоответствие между мерами поддержки и реальными потребностями людей, нуждающихся в защите. Действующие нормы осложняют рассмотрение уголовных дел в отношении мигрантов, совершивших преступления, считает телеведущий.

В качестве примеров он привел угоны автомобилей и преступления сексуального характера. Судебные процедуры растягиваются на месяцы и годы, в течение которых подозреваемых могут освободить, что создает угрозу общественной безопасности, предупредил Долан.

Права человека должны защищать людей, а не мешать государству функционировать, — подчеркнул он.

После этого ведущий установил на столе шредер и начал уничтожать копии Европейской конвенции по правам человека, британского Акта о правах человека и Конвенции о статусе беженцев. В процессе техника вышла из строя, после чего он продолжил рвать документы руками.

Ранее руководитель Центра исторической политики РИСИ Олег Неменский рассказал, что в Польше усиливаются социальное напряжение и раздражительность из-за украинских беженцев. В ближайшем будущем Варшава намерена отменить специальные льготы, оставив поддержку только инвалидам и пожилым. Украинцев, не оформивших документы в срок, лишат статуса и бесплатной медицины.