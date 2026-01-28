Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 10:08

Немецкий политик предложил России переманить европейских фермеров в Крым

Политик Нимайер из Германии заговорил о желании перебраться в Крым

Крым Крым Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил РИА Новости о желании переехать в Крым и добавил, что полуостров может стать точкой притяжения для переселенцев из Европы. По его словам, многие фермеры в Германии, Франции и Нидерландах разочарованы политикой ЕС.

Если власти России хотят их привлечь, могли бы дать им возможность покупать землю, открывать свое дело. Думаю, это пошло бы на пользу и России, и крымчанам. В Германии многие фермеры настолько разочарованы политикой ЕС, что говорят о желании переехать. И я знаю, что они не боятся переехать в РФ, — рассказал он.

Собеседник заявил, что ему удалось побывать в Крыму три раза. Он также упомянул красивую природу полуострова и подтвердил, что регион мог бы привлечь множество инвесторов после окончания конфликта на Украине.

Ранее бельгийские фермеры начали массовые акции протеста, заблокировав несколько ключевых автомагистралей в стране. Их действия стали ответом на предстоящее утверждение Евросоюзом соглашения о свободной торговле с МЕРКОСУР. Аграрии использовали тракторы для перекрытия движения на стратегических участках дорожной сети Валлонии.

