Telegraph: в Британии расконсервируют газохранилище из-за энергокризиса

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Самое крупное газохранилище Великобритании возобновит работу этой осенью после закрытия в 2017 году по соображениям безопасности, пишет The Daily Telegraph. Отмечается, что решение принято из-за кризиса с ценами на энергоресурсы в стране, которые значительно подорожали после введения санкций против России. Компания-оператор планирует в ближайшее время получить разрешение от правительства, а также согласовать сумму государственных субсидий.

Управление по охране труда Соединённого Королевства дало зелёный свет на возвращение в строй расположенного в южной части Северного моря объекта, который принадлежит компании Centrica, — сказано в публикации.

Журналисты при этом отмечают, что в первое время хранилище будет функционировать лишь на четверть своей мощности.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее заявил, что аппетит Евросоюза (ЕС) в отношении новых санкций против России иссяк. По словам главы ведомства, европейские страны с тревогой ждут наступления зимы из-за стоимости энергоресурсов. Дипломат отметил, что после решения этого вопроса, ЕС сможет снова вернуться к санкционной политике. Страны Балтии выступают за ужесточение санкционного давления на Москву вопреки проблеме с поставками энергоресурсов в Европе.