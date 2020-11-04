Европейские послы согласовали санкции против Лукашенко

https://static.news.ru/photo/b090173c-1ea6-11eb-869b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Послы Европейского союза согласовали новые санкции против властей Белоруссии, в том числе против президента страны Александра Лукашенко.

Об этом журналистам ТАСС рассказал источник в одной из делегаций в Совете Евросоюза.

Послы одобрили новый чёрный список, в который входят представители властей, включая Лукашенко, — сказал он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Европарламент не признаёт итоги президентских выборов в Белоруссии, так как они были проведены «с вопиющим нарушением всех международных стандартов», и не признаёт Александра Лукашенко президентом республики в связи с истечением срока его полномочий 5 ноября. Об этом говорится в резолюции, принятой Европейским парламентом 17 сентября.

В Белоруссии третий месяц продолжаются протесты, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что действующий глава государства Александр Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Тихановская. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями.