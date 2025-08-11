Тайный немецкий бункер времен Второй мировой войны попал на фото В подвале дома на Гернси нашли немецкий бункер времен Второй мировой

Супруги Шон и Кэролайн Тулье обнаружили в подвале своего дома на острове Гернси заброшенный немецкий бункер времен Второй мировой войны и запечатлели его на камеру, сообщает Daily Star. Дом расположен на территории острова в проливе Ла-Манш.

На фотографиях, сделанных внутри бункера, видно, что помещение давно не убирали: грязные полы, проржавевшая гермодверь и обсыпающиеся стены. На одной из стен красуется надпись на немецком языке «Achtung, Feind hort mit» — «Осторожно, враг подслушивает». Супруги признались, что эта надпись вызвала у них мурашки по коже.

Шон и Кэролайн приобрели дом в ноябре 2021 года. Во время ремонта им удалось найти вход в подземное сооружение, состоящее из двух больших залов и соединяющих их коридоров. По словам Тулье, им была известна информация о существовании других подобных бункеров на острове.

Для расчистки бункера Шон пригнал экскаватор и вынес около 100 тонн земли — часть завалов видна на фотографии. Сейчас супруги планируют переоборудовать помещение под игровую комнату с бильярдным столом и тренажерный зал.

