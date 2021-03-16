СВР Украины отреагировала на задержание шпиона в Крыму

В Службе внешней разведки (СВР) Украины назвали пропагандой сообщения Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ о задержании в Крыму гражданина России, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами.
Информация ФСБ РФ о якобы разоблачении разведывательной деятельности украинских спецслужб на территории оккупированной АР Крым имеет целью создание соответствующего фона для проведения 17 марта инициированного РФ неформального заседания Совбеза ООН по крымской проблематике, — говорится в сообщении на странице спецслужбы в Facebook.
Распространение подобной информации — «удобный повод», чтобы отвлечь внимание населения полуострова от многочисленных проблем, которые имеются в регионе. Кроме того, по мнению СВР, таким образом Россия пытается дискредитировать инициативу киевских властей «Крымская платформа», которая включает меры по мирной реинтеграции Крыма.
Как сообщал NEWS.ru, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили о задержании в Крыму российского гражданина, который по заданию украинской разведки собирал данные о местах массового скопления людей, у него изъяли взрывное устройство. Суд уже избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде содержания под стражей.